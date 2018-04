Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13 aprilie, politistii de frontiera din Berveni, au observat in jurul orei 23.50, pe direcția localitații Oar sase persoane care se deplasau pe jos spre frontiera de stat cu Ungaria. Deoarece persoanele in cauza nu-si justificau prezența in zona, echipajul politiei de frontiera a procedat la…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat patru cetateni straini care intentionau sa treaca ilegal granita in Ungaria. Cei patru cetațeni s-au ascuns printre coletele de marfa, dintr-un tir, care conțineau scaune de avion. In data de 3 aprilie a.c., in jurul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Un pistol cu gaze și doua loturi de țigarete nedeclarate au constituit motiv de documentare a trei cetațeni care au incercat sa le treaca ilegal prin vama. Bunurile au fost reținute in vederea confiscarii, iar contravenienții – amendați.

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, peste 30.000 pachete cu țigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 15 februarie a.c., in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere…

- Stratagema esuata pentru o femeie de 26 de ani, din judetul Mures. Pentru ca nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, a incercat sa-l treaca ilegal granita in Ungaria, ascunzand-l sub haine. A fost prinsa de politistii de frontiera din Bors.

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…