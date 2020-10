Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare au desfasurat o actiune specifica in zona de competenta, in urma careia au depistat un cetatean ucrainean care transporta aproximativ 250 kg de pietre semipretioase, presupuse a fi chihlimbar, in valoare de…

- Cinci acte falsificate au fost depistate la frontiera moldo-romana. Polițiștii de frontiera au inițiat cercetari penale pe faptul deținerii și folosirii actelor oficiale false, anunța Poliția de Frontiera a Republicii Moldova.

- Echipe de control formate din patrule de la Poliția municipiului Suceava, jandarmi, plus reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența și ai Direcției Sanitar Veterinare Suceava, au descins, duminica seara, in control la petrecerile organizate in localurile de pe bulevardul Sofia ...