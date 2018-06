Stiri pe aceeasi tema

- Zona de agrement a balții din Berindan va fi amenajata in cadrul proiectului „Coridor verde fara frontiere”, derulat de comuna Odoreu, in parteneriat cu Primaria orașului Csengeri (Ungaria), Asociația Interacționeaza 2050 Satu Mare și Agenția pentru Protectia Mediului. Conferința de deschidere a proiectului…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Satu Mare impreuna cu 95 de institutii de invațamant din județ vor sa realizeze cel mai mare panou din capace de PET-uri. Potrivit directorului executiv al APM Satu Mare, Elisabeta Bekessy, panoul va fi alcatuit din peste 6 milioane de capace. „Din cantitatea…

- In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche suspectati de implicare in scandalul privind manipularea emisiilor poluante. Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al…

- Marți, 17 aprilie 2018 ora 10.00 se demareaza o acțiune de ecologizare in orașul Targu Lapuș. Inițiatorii proiectului sunt: Primaria Orașului Targu Lapuș, Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Targu Lapuș in parteneriat cu Cnipt Targu Lapus,Liceul Teoretic Petru Rares, Liceu Tehnologic “Grigore…

- Cheltuielile de capital in Romania ale companiei poloneze de petrol și gaze Serinus Energy, care are in concesiune perimetrul de explorare de gaze naturale Satu Mare, au crescut de 5 ori anul trecut, la 8,5 milioane dolari, de la 1,7 milioane dolari in 2016. „Compania se concentreaza pe Romania, vazuta…

- Laboratoarele Synevo au inregistrat afaceri de 46 de milioane de euro in 2017, cu 18% mai mult fața de anul precedent. Synevo are un laborator și un centru colectare și in Satu Mare. Synevo Romania, reteaua de laboratoare care face parte din grupul suedez de servicii medicale private Medicover, a ajuns…

- Zona de Nord Vest este a doua cea mai afectata de fenomenul contrabandei, din Romania, dupa cea de nord est, unde se resimt doua directii de intrare a tigarilor de contrabanda in tara: din Ucraina si din Moldova.