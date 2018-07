Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani din judetul Satu Mare, cautata de zeci de politisti, pompieri, jandarmi si localnici dupa ce a disparut sambata, cand se afla cu parintii pe un camp, a fost gasita duminica dimineata, dupa aproximativ 20 de ore, ea fiind in stare buna, conform reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Incepute in luna aprilie, modulele teoretice și practice dedicate voluntarilor din cadrul Programului ”Voluntar din Pasiune” s-au finalizat in aceasta luna, iar ieri, 41 de voluntari au primit de la inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, colonel dr. ing. Constantin Florea,…

- Un nou accident rutier grav a avut loc in localitatea Sarca, din judetul Iasi. Autoritatile au activat Codul rosu de interventie, fiind vorba despre peste zece persoane implicate in accident. "Din primele informatii reiese faptul ca un autoturism s-a izbit frontal de un autocar, in care se…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele ore, mai multe gospodarii din orasul Racari si comuna Cojasca au fost inundate, necesitand interventia subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița pentru evacuarea apei din acestea. La aceasta ora, 3 echipaje de…

- Un autocar cu 60 de pasageri s-a rasturnat in județul Constanța, intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, noaptea trecuta, in jurul orei 02.00. Imediat, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, mai ales ca printre pasageri se aflau 45 de minori. Trei copii au fost transportați la spital,…

- Fundatia Maria si Radio Transilvania au adus zambete pe chipurile copiilor sositi de 1 Iunie in curtea Taberelor scolare din Satu Mare. Ovidiu Matioc de la Radio Transilvania si Otilia Matioc de la Fundatia Maria au antrenat copii in numeroase activitati distractive si educationale cu ajutorul numerosilor…

- Teribilismul unui sofer era sa produca o tragedie in judetul Iasi, Romania! Individul nu a gasit ceva mai bun de facut decat sa sicaneze in trafic o masina a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care transporta o bomba.

- Pompierii, politistii si politistii de frontiera din Botosani au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru localizarea a doi tineri, cu varste de 21 si 23 de ani, care s-au ratacit intr-o padure din satul Teioasa-Darabani, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…