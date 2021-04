SATRN, alegerea lui #FERE la ANTRENORII DE HITURI In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. SATRN este alegerea lui FERE in aceasta seara, iar daca piesa va da un aer așa liniștitor, va spunem ca nu-i deloc intamplator. Il poți susține in aceasta seara pe... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Denis este alegerea LIZEI din aceasta seara: „Numele meu complet este Denis Alexandra Ianc. Am 30 de ani…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Tb West este alegerea lui FERE in aceasta seara la Antrenorii de HITURI, iar daca va da ceva vibe de Subcarpați,…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Stephen este alegerea lui FERE in aceasta seara la Antrenorii de HITURI: „Ma numesc Stephen, am 16 ani…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. G.O este alegerea LIZEI din aceasta seara: „Salutare, ma numesc Dragulin Georgian(G.O.), am 28 de ani…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Oana Stancu este alegerea din aceasta seara a lui Fere. Aceasta are deja cateva piese lansate, iar Energy…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. TIBAL este alegerea LIZEI din aceasta seara: „Razvan aka Tibal aka „Cel mai tare din parcare” si am 22…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea lui Fere se numește Stremi, iar piesa pe care mizeaza se numește „Durerea Noastra”. Piesa are…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea Lizei pentru aceasta seara se numește Levin HipHop, iar piesa pe care mizeaza se numește „Fulgerator”.…