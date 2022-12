Stiri pe aceeasi tema

- Amuly lanseaza „PORTAL (Deluxe)”, un album format din 24 de piese, care iși propune sa darame orice șabloane și sa ne plimbe prin viața plina de tentații a unui artist, care este asemeni unui magician in lumea trapului. Avand in vedere colaborarile diverse de pe album, „PORTAL” are un vibe puternic…

- Andrei Banuța, Matteo și Damian Draghici lanseaza, miercuri, 30 noiembrie, „Țara, Tara”, o piesa plina de trairi, tristețe și empatie pentru fiecare roman care simte o puternica dorința de a se intoarce acasa, la familiile lasate in urma. Mesajul piesei vorbește despre dificultațile pe care toti romanii…

- Metallica lanseaza un nou album bomba in aprilie 2023, denumit “72 Seasons”. Va organiza un turneu de promovare in Europa și America de Nord. Cum s-a nascut acest album exploziv? Metallica a confirmat titlul și data lansarii celui de-al 12-lea album de studio al trupei intitulat “72 Seasons”. Materialul…

- Jon Brian, artistul cunoscut pentru piesele, “Asta-i dragostea”, “Trandafiri” sau “Ramas bun”, dar si pentru piesa “Somebody to love” lanseaza videoclipul piesei “Punta Cana”. Single-ul este o colaborare cu Jessica D, cei doi msi lucrand si la piesa “Puterea dragostei”. Totodata Jessica D este vocea…

- La cei 23 de ani ai sai, Luis Gabriel are lumea la picioare! Artistul care a dat lovitura cu “Toate Diamantele”, traiește viața la intensitate maxima. In urma cu o saptamana, Luis Gabriel a fost cel mai fericit barbat. El s-a casatorit cu femeia visurilor sale, Haziran, cei doi avand emoții la dublu…

- Deși s-a simțit rau in timpul concertului, nimeni nu a facut nimic. Potrivit colegilor de trupa, artistul acuza dureri puternice in zona pieptului. Acesta a coborat de pe scena chiar in timpul unei piese și a incercat sa se linișteasca. Cand a vazut ca se simte mai bine a urcat in mașina și a condus…

- VUNK și Holy Molly lanseaza varianta acustica a celui mai nou single al trupei, „Felicitari, ai reușit!”, o versiune sensibila a piesei dulce-amaruie. Vocea lui Holy Molly vine ca o completare fireasca a vocii lui Cornel Ilie, imbinandu-se prefect pe acordurile de chitara acustica. Videoclipul ii surprinde…

- „Disrobed” este single-ul care marcheaza debutul trupei sub un nou nume. Piesa imbina elemente din diferite stiluri ale genului metal, precum alternative sau progressive, și propune publicului un mesaj profund, constituindu-se ca o reflecție a conștiinței omului asupra propriei condiții ce este supusa…