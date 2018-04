Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca din data de 20 mai soferii prinsi in trafic cu autoturisme ale caror ITP-uri sunt expirate vor fi amendati, se vor confisca placutele, iar masinile nu vor mai putea fi deplasate decat impinse sau pe platforme. „Din 20.05.2018, daca sunteti surprinsi in trafic…

- n preot beat a ajuns celebru pe Internet! Asta pentru ca imaginile cu el intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor. Barbatul de origine sarba ar fi adormit, dupa ce a consumat o cantitate considerabila de alcool. To Pentru ca oamenii aveau nevoie de un parinte pentru a oficia slujba,…

- Imaginea care surprinde un cortegiu funerar dintr-un orasel din Serbia a ajuns virala pe internet. Un preot a consumat alcool inainte de slujba de inmormantare, drept urmare el a fost carat cu remorca pana la cimitir. Scena parte desprinsa dintr-un film tragico-comic, dar este o intamplare reala care…

- In luna iulie a anului trecut, Jeff Bezos devenea cel mai bogat om al planetei, dupa ce Amazon facea istorie de Prime Day. Aceasta zi speciala a fost creata de cei de la Amazon ca replica pentru Black Friday, reusind insa cu succes sa depaseasca orice cifre record realizate in timpul celei…

- Laura are 29 de ani, iar Veronica 35. Sunt doua bune prietene, care s-au cunoscut pe Facebook și care vor, impreuna, sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc in "Guess my age - Ghicește varsta". Scopul e unul precis: vor sa plece intr-o calatorie cu rulota.

- Impact, in aceasta seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Impact, in acesata seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…