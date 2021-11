Sătmărean rupt de beat la volanul unei mașini pe străzile din Baia Mare Joi, 25 noiembrie polițiștii din Baia Mare și cei din Groși, au identificat in trafic doi conducatori auto care au condus comițand infracțiuni rutiere. Primul, un barbat de 51 de ani din Satu Mare, a fost identificat in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Independenței din Baia Mare, in jurul orei 18.30. Polițiștii au testat șoferul cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare, unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. In… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

