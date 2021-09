Satmarean, pericol public ! Depasire riscanta ! (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Mendelssohn și Brahms in concertul Filarmonicii Pitești de joi, 23 septembrie. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 23 septembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifunctional al doilea concert simfonic al stagiunii. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei revine dirijorul Byoungdon…

- Azi de la ora 16 pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare si in direct la Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport, are loc confruntarea din „16”- imile Cupei Romaniei dintre CS Minaur Baia Mare si Politehnica Iasi. Pana la accederea in aceasta faza, formatia de sub „Dealul Florilor” a eliminat pe…

- In 9 februarie 2008, ofițerul DGA Arad – Silviu Popescu, a fost oprit in trafic, pe raza municipiului, de polițiștii rutieri. Barbatul se afla la volanul unei mașini, iar dupa ce a oprit la semnalele oamenilor legii și a vorbit cu ei, a plecat, polițiștii mergand in urmarirea lui. A fost interceptat…

- Incepand cu data de 6 septembrie 2021, zonele București, jud. Ilfov, Nord-Vest și de Vest din Romania au fost incluse de catre autoritațile spaniole pe lista regiunilor de risc. Restul regiunilor din Romania nu sunt incluse pe lista autoritaților spaniole privind regiunile de risc. Lista actualizata…

- Cu ocazia audierii inculpatului in calitate de suspect si inculpat, acesta a recunoscut toate faptele de care este acuzat, neputandu si explica gesturile sale, punand totul pe seama faptului ca s a aflat sub influenta bauturilor alcoolice si nu a stiut ce face.Un barbat, in varsta de 32 de ani, din…

- Un accident destul de grav a avut loc luni, 19 iulie, pe DN19 Satu Mare – Oradea. Dintr-un TIR in mers au cazut 14 butelii, lovind o autoutilitara care circula in spatele camionului, titreaza jurnalistii de la www.ebihoreanul.ro. Accidentul a avut loc la iesire din Oradea spre Biharia. La fata locului…

- Am vazut multe la viata noastra, mai ales in traficul urban, dar ce urmeaza sa va aratam depaseste orice intelegere. Dupa parerea noastra, astfel de specimene nu doar ca reprezinta un pericol iminent pe sosele, dar fac de ras institutia Politiei care pare depasita, timida sau fara chef sa actioneze.…