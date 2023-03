Stiri pe aceeasi tema

- La Buzau a inceput in mod neoficial – Campania electorala pentru alegerile din 2024! Cine credea ca obiceiurile comunistoide ale vremurilor ce se doreau uitate – cele dinainte de 1989 –au apus, se inseala amarnic! Progeniturile fostei nomenclaturi comuniste si chiar unii supravietuitori si colaborationisti…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atentioneaza ca au revenit atacurile cu link-uri malitioase care se propaga prin intermediul mesajelor pe retelele social media. ‘Vorbim despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcana cu textul ‘seamana cu tine’, ‘apari in acest video’…

- Peste 2.600 de joburi in transport și distribuție au fost postate de angajatori de la inceputul anului și pana acum pe eJobs.ro, acesta fiind unul dintre domeniile care recruteaza masiv, dar și care atrage, lunar, un numar mare de aplicari – peste 60.000 inregistrate doar in luna ianuarie. Cele mai…

- Romania a reusit sa faca progrese semnificative in ceea ce priveste recuperarea decalajului fata de media in privind PIB-ului pe cap de locuitor. Odata cu aderarea la NATO si cu perspectiva aderarii la UE, acest indicator a urcat de la 30,5- din media UE la nivelul anului 1995, la 74,2- in 2021, reiese…

- Cele mai mari nume din Silicon Valley au fost din nou surprinse dormind la volan in timp ce protestatarii de extrema dreapta iau cu asalt cladirile guvernamentale ale unei țari – in ultimul caz, Brazilia, dupa asaltul Capitoliului, in SUA. Timp de luni de zile, au existat semne de avertizare online…

- Dupa doua ședințe in care a pierdut aproape 1% fața de euro, odata cu reducerea ofertei de valuta simultan cu majorarea ordinelor de cumparare din partea importatorilor, leul a avut o zi mai liniștita. Cursul monedei unice a scazut marginal de la 4,9463 la 4,9458 lei, valoare aproape identica cu cea…

- Creșterea semnificativa a ofertei comerciale cu scopul plații taxelor și impozitelor la bugetul de stat dar și a primelor catre angajați cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, au asigurat leului o noua ședința de apreciere. Cursul monedei unice a scazut de la 4,9140 la 4,9023 lei, minim care nu mai fost…

- Regele Charles al III-lea și regina consoarta, Camilla, au selectat o fotografie realizata cu prilejul evenimentului Braemar Royal Highland Gathering din Scotia pentru felicitarea lor de Craciun din acest an, relateaza, luni, DPA/PA Media.