- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 775 de persoane, dintre care 4 718 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Максим БогодвидMoldovenii din Moscova vor putea veni acasa cu…

- CHIȘINAU, 5 iun. - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 5 729 de persoane, dintre care 2 574 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Air Moldova, anunț de ultima ora: Moldovenii pot intra…

- CHIȘINAU, 31 mai - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 4 320 de persoane, dintre care 2 440 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © CC0 / Pixabay / GellingerServiciul Vamal pregatește noi reguli: Cum va trece transportul…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Timp de 24 de ore, frontiera țarii noastre a fost traversata de 5 027 de oameni. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 968 de traversari. La frontiera cu Romania au fost inregistrare 1 268 de treceri, iar la cea cu Ucraina…

- CHIȘINAU, 21 mai -Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 3 979 de persoane, dintre care 1 672 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Un cetațean a fost preluat de la…

- Imaginea este greu de privit, cu atat mai mult fiind greu de crezut ca astfel de scene mai pot avea loc in Romania anului 2020. Oamenii din Voinești spun ca barbatul ar fi fost batut de agentul de poliție Cristian Artene, spaima comunei. Alții, spun ca barbatul ar fi consumat alcool, peste masura și…

- CARAȘ-SEVERIN – In aceasta perioada in care tot mai mulți carașeni se inghesuie la coada la șomajul tehnic, in Caraș-Severin au fost prinși muncind trei cetațeni ucrainieni! Lasand la o parte orice urma de ironie, cei trei, cu varste intre 35 și 56 de ani, munceau in construcții fara sa aiba toate forme…