Satelitul de ultimă generație care va avertiza mai repede despre fenomenele de vreme extremă Europa a dezvaluit miercuri primul dintr-o familie de sateliti de 4 miliarde de euro, care vor avea rolul sa avertizeze mai devreme despre fenomenele de vreme extrema, care au facut ravagii pe tot globul in acest an, transmite Reuters. Rezultatul a 12 ani de dezvoltare de catre Agentia Spatiala Europeana si EUMETSAT, la care participa 30 de natiuni, satelitul MTG-I1 va fi lansat pana la sfarsitul acestui an pe o racheta Ariane 5 si va oferi din spatiu informatii mai precise despre Europa si Africa. Satelitul de 3,8 tone va transmite imagini incepand de anul viitor si pana in 2030… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

