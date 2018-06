Stiri pe aceeasi tema

- In perioada iunie-octombrie 2018, Federatia YMCA Romania implementeaza proiectul „BaseCamp – leadership in programe de tabara” care are ca scop stimularea participarii tinerilor la viața societatii prin implicarea in programe de tabara calitative si in siguranta si cresterea capacitatii administrative…

- O figura legendara a Iasiului a incetat din viata vineri, 8 iunie. Dumitru Grumazescu era unul dintre cei mai cunoscuti anticari din tara si cel mai important colectionar al operelor lui Mihai Eminescu.

- Campioana Italiei, Juventus Torino, va organiza in premiera in Romania o tabara de fotbal pentru copii si adolescenti, la Bucuresti, in perioada 15-27 iulie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Tinerii fotbalisti romani au sansa de a le calca pe urme lui Buffon, Dybala, Higuain, Mandzukic sau Alessandro…

- „Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice, in urma accidentului, șoferul unuia dintre autoturisme, cetațean roman, a decedat. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Budapesta s-a deplasat, in regim de urgența, la locul accidentului pentru a acorda…

- Tineretul Național Liberal – cea mai mare organizație pentru tineri a unui partid politic din Romania – nu sarbatorește Ziua Tineretului prin lozinci fara substanța și discursuri goale de conținut, ci propune acțiuni concrete. TNL lanseaza azi campania “Noi suntem voi”, un proiect care iși propune…

- Astfel, in Romania, peste 120 de localitati nu mai au niciun locuitor. Batranii s-au stins, iar cei in putere au plecat spre locuri unde pot duce o viata decenta. In urma lor au ramas imagini triste, ruine ale unui prezent dezolant. Satul Zlatari se afla la numai 20 de kilometri de Craiova. Candva,…

- Tinerii care au murit in accidentul din Olanda, au fost condusi pe ultimul drum, duminica, 25 martie, dupa ce fusesera repatriati de Ionut Jifcu. Cosmin Zimbrea, Adina Soreanu si Aurel Soreanu faceau parte din aceeași familie. Toate cheltuielile de repatriere a fost suportate de guvernul olandez si…

- Departe de lume, in cateva catune din Caras-Severin, oamenii n-au ajuns la medic de zeci de ani. Multi sunt la varsta cand bolile nu-i mai ocolesc. Si nimeni pana acum n-a venit sa le gaseasca leac pentru suferintele care-i macina.