- Pompierii buzoieni au fost ajutoarele Mosului pentru o familie cu patru copii, Ionuț, Simona, Noni și Marius, din Padina, care a ramas fara un acoperis deasupra capului in urma unui incendiu devastator, care le-a mistuit casa la inceputul lunii aprilie. 90 de minute s-au luptat atunci pompierii sa stinga…

- Peste 70 de copii și familiile lor, dar și varstnici și persoane bolnave din județ, dar și din Harghita, au primit, deja vizita lui „Moș Craciun”. Toate au fost pregatite din vreme și cu mult, mult suflet, la inițiativa Alexandrei Pintrijel Hagiu, din Zabala. Alexandra este un om cu o inima foarte,…

- In timp ce unii copii așteapta de la Moș Craciun tehnologii de ultima generație, 4 copii din Pastești, Poiana Vadului, se bucura de cea mai mica atenție primita. Ramași fara tata in urma unui accident tragic, cele cinci suflete se descurca cu greu. Copii au, cel mai mic 11 luni, 5, 8 și 10 ani, iar…

- Ziarul Unirea FOTO| Daruri de Craciun pentru o mama și patru copilași, din Poiana Vadului, ramași fara tata, de la angajații SMURD Campeni: ”Am aflat ca omenia și bunatatea inca mai exista in oameni” Daruri de Craciun pentru o mama și patru copilași, din Poiana Vadului, ramași fara tata, de la angajații…

- …scenariu repetat și in alte locații Edilul si-a luat in serios rolul de ajutor al lui Mos Craciun si a oferit cadouri catorva sute de copii din oras. Primul popas a fost la Scoala Gimnaziala nr. 10, unde edilul-sef a oferit pungi-cadou pentru cei peste 600 de elevi din ciclul primar de aici, dupa care…

- INVITATIE… Mos Craciun revine iar in curtea Catedralei Episcopale a Husilor unde, pe 18 decembrie, incepand cu ora 15,00,aproape 1600 de copii, din tot judetul, vor avea parte de o seara de neuitat! Daca anul trecut, Mosul a venit cu un camion intreg de cadouri, anul acesta Batranul cel bun din nou…

- Cayo Pub impreuna cu Ascoiatia Apel la Acțiune organizeaza o petrecere caritabila – After St. Nicolas Party- in 7 decembrie pentru susținerea proiectului Ajutoarele lui Moș Craciun. Special Guest : Mr. Frankie & Mc. George Matioc. Music by Roly K. Intrarea este libera.