- Violeta Stoica Istoria se repeta in privința unuia dintre cele mai importante și mai așteptate proiecte de infrastructura din Romania – autostrada Comarnic-Brașov. Guvernul Orban este pe cale sa rezolve problema ridicata de semnarea contractului pentru construirea acestui tronson esențial din A3, propunandu-se…

- Mai mulți elevi de gimnaziu au ajuns, luni seara, la Spitalul Județean Arad cu dureri abdominale, erupții cutanate și ochi iritați. Copiii sunt elevi ai Liceului German, unde, potrivit unor surse locale, s-ar fi facut o dezinsecție la sfarșitul saptamanii trecute. Elevii care au ajuns, luni seara, la…

- Un polițist de la Secția 1 Rurala Reșița a fost ranit, in timp ce se afla in misiune, intr-un accident rutier care a avut loc in județul Caraș-Severin. The post Polițist ranit in misiune, in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii militari din Caransebeș au fost chemați de urgența in zona Teregova, unde un salaș in care erau adapostite mai multe animale a fost cuprins de flacari. The post Animale moarte intr-un incendiu, in vestul țarii. Focul a fost pus intenționat! appeared first on Renasterea banateana .

- Dezastru intre Craciun și Revelion, pentru o familie din vestul țarii, care a ramas fara acoperiș deasupra capului. Azi-dimineața, in Ineu, a fost data alerta, iar pompierii au fost chemați sa intervina de urgența, dupa ce flacarile au cuprins o vila. O familie din vestul țarii a fost trezita in toiul…

- Un oradean din strada Aluminei 87 din cartierul Rogerius a fost amendat de Politia Locala, dupa ce a fost surprins in timp ce transa, ajutat de prieteni... The post Un barbat din vestul țarii a taiat porcul in spatele blocului! appeared first on Renasterea banateana .

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Alerta in vestul țarii, dupa ce o minora in varsta de 14 ani a disparut. Fata nu a mai fost vazuta de ieri dimineața, iar familia sa a alertat de indata autoritațile. Plecase inspre școala, insa nu a mai ajuns. Mai mult, conform ziaruldehunedoara.ro, mama disparutei a primit de pe numarul de telefon…