Sătatatea pe timp de pandemie, sub semnul DNA DNA anunța un trafic de influența intr-o afacere cu echipamente de protecție impotriva Covid: “Inculpatul ar fi pretins aproximativ 600.000 lei de la reprezentantul unei firme private, lasandu-l sa creada ca ar avea influența asupra funcționarilor unei companii naționale, iar in schimbul banilor ar putea sa ii determine sa iși exercite atribuțiile de serviciu astfel incat compania de stat sa cumpere echipamente de protecție”. A cerut bani Dupa fostul director al UNIFARM Adrian Ionel, inculpat pentru o pretinsa luare de mita intr-o afacere cu maști de protecție și combinezoane, DNA anunța un nou… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul DNA ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 18 august, a unui inculpat, persoana fizica fara calitate speciala, pentru savarsirea infractiunii de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia pentru combaterea infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, persoana fizica fara calitate speciala, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta,…

- Partidul Social Democrat are o reacție vehementa impotriva celor de la PNL. In preajma alegerilor locale social-democrații iși dau seama ca mai mulți reprezentanți marcanți din teritoriu parasesc„corabia” pentru PNL. Astfel, ei acuza guvernul condus de Ludovic Orban (PNL) ca ii ademenesc pe primari…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unei persoane fizice, pentru trafic de influența, și in stare de libertate a lui Bogdan Mitruț, la data faptei director al Direcției Operaționale din Aeroportul Baneasa - Aurel Vlaicu, pentru complicitate trafic de influența,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, marți, inceperea urmarii penale, sub masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 zile, pe numele directorului Unifarm, Adrian Ionel, acesta fiind acuyzat de mai multe fapte de corupție. Barbatul este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu…

- Procurorii DNA sustin ca "in calitate de director general al C.N. Unifarm SA, inculpatul Ionel Eugen Adrian ar fi pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o societate comerciala pentru ca CN Unifarm SA, companie de stat, sa atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat, miercuri, pentru 22 iulie discutarea actiunilor formulate de Inspectia Judiciara (IJ) cu privire la savarsirea de catre fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al acesteia, Marius Iacob, a unor…