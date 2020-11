Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 22 de ani din municipiul Iasi a fost condamnat la detentie pe viata dupa ce a ucis doi vecini. In motivarea judecatorilor se mentioneaza ca Razvan Butuc a comis fapta pentru a face rost de bani necesar procurarii de etnobotanice.

- Razvan Butuc și-a ucis doi vecini, mama și fiu, la Iași, iar dupa crima s-a intors 12 zile la rand in casa unde a lasat cadavrele, ca sa fure zaharul, pulpele congelate, lenjeria de pat și detergentul, scrie Ziar de Iași. Tanarul de 22 de ani a fost condamnat pe viața.Pe 30 iunie 2020 Tribunalul Iași…

- DNA l-a trimis in judecata pe Mihail Vlasov pentru ca, sustin procurorii, in perioada 2008 - 2014, Mihail Vlasov, abuzand de functia de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a intreprins demersuri pentru obtinerea unor foloase materiale personale si pentru persoane din anturajul…

- "La data de 29 octombrie a.c., la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, s-a prezentat un barbat, in varsta de 49 de ani, domiciliat in comuna Aninoasa, pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Mandatul a fost emis de Tribunalul Bucuresti,…

- Barbatul care a dat foc apartamentului fostei iubite a fost condamnat la 24 de ani de închisoare cu executare. Fosta iubita se afla în apartament și a fost gasita de pompieri carbonizata. Tânarul din Buzau care și-a ucis iubita în februarie…

- Justitia austriaca a confirmat verdictul de vinovatie pronunțat in iunie pentru roman, de profesie șofer de camion, acuzat de asasinarea si violarea post-mortem a unei studente franceze in Austria, in 2014.

- Un italian condamnat pentru mai multe crime a reușit sa pacaleasca din nou sistemul penitenciar. Este pentru a patra oara cand primește o zi libera, dar nu se mai intoarce la inchisoare, relateaza The Guardian.

- Barbatul responsabil pentru doua atacuri armate ucigase asupra a doua moschei din Christchurch, Brenton Tarrant, a fost condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de a fi eliberat conditionat dupa uciderea a 51 de musulmani, in 2019, in Noua Zeelanda, anunta agentiile