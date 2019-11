Sat cu crâşme pe cale de dispariţie. S-au restrâns mult ajutoarele sociale Efecte neasteptate produse de reducerea pana spre zero a numarului de beneficiari de venit minim garantat, intr-o comuna ieseana. Dupa ce edilul i-a ajutat pe majoritatea asistatilor sa isi gaseasca un loc de munca la Iasi, patronii a doua baruri din localitate au fost nevoiti sa puna lacatul pe usa din cauza lipsei de clienti. Fostii carciumari spun ca, desi fostii lor clienti castiga mai bine acum, acestia nu prea mai vin la bar sa cumpere bautura. Scaderea num (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

