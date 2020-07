Stiri pe aceeasi tema

- Lazio a pierdut pe teren propriu cu Sassuolo, scor 1-2, iar șansele la titlu devin unele pur matematice. Lazio a fost echipa care nu a conceput ca sezonul sa fie anulat din cauza coronavirusului. Formația din Capitala simțea ca e aproape de titlu, dar a clacat. A ajuns la 3 infrangeri consecutive in…

- Juventus - Atalanta, intalnirea dintre ocupantele locurilor 1, respectiv 3 in Serie A, e programata sambata, de la ora 22:45. Liderul campionatului vine dupa infrangerea de pe terenul lui AC Milan, scor 2-4, in vreme ce Atalanta o serie fabuloasa, cu 11 victorii consecutive obținute in toate competițiile. …

- AC Milan si Juventus au facut spectacol, marti seara, in derby-ul etapei cu numarul 31 din Serie A: „diavolii rosii“ au intors scorul in doar cinci minute de la 2-0 pentru lider, intr-o repriza secunda cum rar se vede in Italia, in care s-a marcat de sase ori.

- Inter Milano și Sassuolo, cu Vlad Chiricheș pe teren timp de 79 de minute, au remizat 3-3 in runda cu numarul 27 din Serie A. Chiricheș a revenit dupa accidentare direct intr-un meci antologic. Inter a pierdut definitiv contactul cu liderul Juventus, 8 puncte diferența acum, dupa o infruntare speciala.…

- Maurizio Sarri (61 de ani), antrenorul lui Juventus, e sub mare presiune dupa esecul din finala Cupei Italiei contra lui Napoli. Gazzetta dello Sport sustine ca „a pierdut vestiarul, fanii il contesta!". Nici nu a reinceput sezonul in Serie A ca Juventus are serioase probleme. Nu atat de lot, dupa doua…

- ​Un minut de reculegere pentru victimele coronavirusului va fi tinut la meciurile din Italia, începând cu cele din Cupa, care debuteaza vineri, informeaza News.ro.Momentul de reculegere va fi tinut de vineri seara, înainte de meciul Juventus-AC Milan, din semifinalele Cupei…

- ​Clinica Villa Stuart, din Roma, Italia, propune doua tipuri de teste pentru coronavirus, cu aflarea rapida a rezultatelor. Rezultatul testului de sânge iese în 8 minute, în timp ce analiza salivei are ca timp de asteptare 20 de minute, informeaza Mediafax. Clinica unde au…