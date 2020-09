Sasha Lopez lanseaza “Wrong To Let U Go”, in colaborare cu florianrus

Stiri pe aceeasi tema

- “Confusion” este o balada dance, cu un tempo ridicat, care combina productia plina de suflet a lui Manuel Riva cu interpretarea blanda a Florenei. “Eram in Amsterdam, unde un prieten din Miami mi-a aratat un demo cu linia melodica a Florenei, spunandu-mi ca este fix pe stilul meu. Mi-a placut ce am…

- Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa in limba spaniola – Tikari, in colaborare cu artistul puerto-rican LiToo. „Tikari” este compusa de catre Alexandra Stan, LiToo și Șerban Cazan, in studioul HaHaHa Production. Videoclipul piesei a fost filmat in orașul natal al Alexandrei, Constanța.

- Un cutremur cu magnitudinea 2.5 s a produs in aceasta noapte, la ora 01:40:18 ora locala a Romaniei , in Moldova, judetul Bacau, la numai opt kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele Latitudine 46.3947deg;N Longitudine 27.4101deg;E.Cutremurul s a produs la 42 km SE de Bacau, 87…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a exprimat, vineri, ingrijorarea privind numarul mare de bolnavi de COVID-19 si spera ca celelalte tari europene, printre care si Italia, sa nu interzica accesul cetatenilor romani din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. "Am vazut chiar aseara (joi seara…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, impartaseste cu noi noua sa piesa, “Cu dorul meu de tine”, insotita de un videoclip pe masura. Florian este unul dintre cei mai in voga artisti si compozitori din industria muzicala. Numele lui apare in creditele pieselor unora dintre cei mai importanti…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” impreuna cu grupul «Moldova 1359» cere Ambasadei romane de la Chișinau sa-și ceara scuze pentru incercarea de a contesta aparteneța simbolului Ștefan Cel Mare la moldoveni. Potrivit ONG-ului, la data de 2 iulie, moldovenii de pe ambele maluri ale Prutului au…

- Noaptea trecuta, la Chisinau a avut loc un eveniment inedit, menit sa sensibilizeze opinia publica privind situatia companiilor de organizare a evenimentelor, care se afla in prag de faliment.Astfel, in intervalul 22.