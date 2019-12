Stiri pe aceeasi tema

- Sapte copii cu varste intre 7 si 8 ani au fost transportati la spital, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier produs in Ghioroc, judetul Arad, fiind implicate un microbuz de transport elevi si un autoturism. In microbuz se aflau 12 copii, ei primind asistenta psihologica intrucat s-au…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Agigea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, au rezultate trei victime constiente.…

- 'In judetul Constanta a avut loc o coliziune fata-spate intre doua ansambluri auto, produsa pe Autostrada A4, pe sensul Agigea catre Ovidiu, la kilometrul 17. O persoana a fost ranita in urma impactului. Traficul rutier este intrerupt pentru a permite interventia medicala si pentru cercetarea imprejurarilor…

- Mai multi politisti, jandarmi si pompieri cauta doi copii disparuti de sase zile din localitatea vasluiana Salcioara, anunța AGERPRES.Citește și: Sorina Matei a EXPLODAT pe tema deficitelor anunțate de Guvernul Orban: 'Faptele darama orice politician mincinos' Potrivit purtatorului…

- Incendiu care a cuprins aseara trei autoturisme la Marsa-J.Sibiu, lichidat Un incendiu care a cuprins aseara trei autoturisme din localitatea Mârsa, Judetul Sibiu, a fost lichidat de catre pompierii militari. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, cauza probabila…

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs duminica dupa amiaza pe drumul national 7 C, in judetul Arges, unde trei autoturisme s-au ciocnit. La ora transmiterii acestei stiri, tronsonul pe care a avut loc coliziunea, in localitatea Merisani, este blocat, anunta…

- Militarii Garzilor de Intervenție Solca și Gura Humorului, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din localitațile Botoșana, Comanești, Arbore, Cajvana și Cacica au intervenit in noaptea de luni spre marți cu opt autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- Notiuni de prim-ajutor sunt prezentate pentru cititorii „Adevarul“ de paramedici SMURD, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea“ Constanta. Specialistii ne vor explica saptamanal ce trebuie sa facem in caz de accidente, oferind un ghid elementar, cu informatii de baza, pe care…