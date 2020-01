Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse.Accidentul s-a produs in jurul ore locale…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata, iar alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei, unde o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, potrivit presei italiene.

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, in nordul Italiei, atunci cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat France Presse, preluata de...

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15…

- O mașina a intrat intr-un grup de turiști in localitatea Lutago din Italia. Șase persoane au murit, iar alte 11 sunt ranite. Potrivit repubblica.it, victimele ar fi turiști germani.Incidentul a avut loc la ora 1:15. O mașina a intrat cu viteza intr-un grup de persoane care se gaseau pe marginea strazii…

- Douazeci si opt de persoane si-au pierdut viata sambata in doua accidente rutiere separate produse in Egipt, transmite DPA, citand surse medicale si din domeniul securitatii. Cel mai grav accident a avut loc in orasul Port Said, unde un microbuz care transporta muncitori s-a ciocnit cu un…

- Un autocar plin cu turisti a cazut duminica intr-o rapa, provocand moartea a 22 de oameni si ranirea a 21, toti cetateni tunisieni, in nord-vestul tarii, potrivit unui bilant preliminar al autoritatilor, informeaza AFP. Plecat din Tunis si cu destinatia Ain Draham, autocarul a iesit de pe carosabil…

- Politia Timis a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul deratizarii dintr-un bloc din Timisoara, de pe strada Mioritei, in urma careia trei persoane au decedat si mai multi adulti si copii au ajuns la spital.