- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, dupa ce miercuri, 13 iulie, a pierdut meciul decisiv contra naționalei gazda, Macedonia de Nord, cu scorul de 53-55 (FOTO), in cadrul grupei C. Tot, miercuri, 13 iulie, in…

- Semifinalele si finala Campionatului European de CS:GO (Euro CS:GO), al doilea turneu european de CS:GO organizat in Romania, vor avea loc pe 9 si 10 iulie, la Oradea, in noua sala polivalenta Oradea Arena.

- Doua semifinale pentru luptele feminine romanești la Campionatul European U20 de la Roma (Italia). Miercuri, 29 iunie, in prima zi a competiției pentru luptele feminine, sportivele romance și-au adjudecat deja prezența in doua semifinale europene: Ana Maria Pirvu (cat.50 kg) va lupta contra polonezei…

- Jucatori sub 19 ani in lotul de seniori al Politehnicii, Doru Andrei si Denis Radu au fost pastrati in lotul final al nationalei Romaniei pentru turneul final EURO 2022 care incepe peste trei zile in Slovacia. Cu ei se afla si un fost alb-violet, portarul Alex Borbei, aflat acum la Lecce. Toti cei trei…

- Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European de Minifotbal, dupa ce a trecut in sferturi de Cehia, scor 0-0, 2-1 dupa penalty-uri. Dupa ce a distrus Spania, scor 5-1, in grupe, și Portugalia, 7-0 in optimi, Romania a avut o misiune mult mai dificila cu Cehia, campioana en-titre. A fost…

- Arbitrul asistent Daniela Constantinescu, din Romania, va face parte din brigada care va conduce oficia la partida Germania - Franța, din semifinalele Campionatului European de fotbal feminin sub 17 ani, gazduit de Bosnia-Herțegovina.Partida este programata joi, 12 mai, de la ora 15.00, la Zenica, informeaza…