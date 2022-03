Stiri pe aceeasi tema

In satul Nemeshaevo, situat la aproximativ 25 de mile de Kiev, locuitorii au fost nevoiți sa se inghesuie sub pamant in pivnițele reci, folosite de obicei pentru a depozita cartofi și sfecla, pentru a se proteja de bombardamente. Așa au scapat cu viața și cei din familia Ekaterinei Kryshtal, noteaza…

Dupa ce a crescut, chiar de mai multe ori, preturile in SUA si Canada, Netflix se scumpeste acum in Marea Britanie si Irlanda.

Jandarmii montani hunedoreni vor asigura, incepand de vineri, paza pentru toate cele cinci cetati dacice din Muntii Orastiei, monumente aflate in lista UNESCO, potrivit news.ro.

Paisprezece tineri fermieri vor primi fonduri de peste 4,15 milioane de euro pentru utilaje agricole, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Finlanda a devenit marti ultima tara nordica care a ridicat restrictiile legate de COVID-19, informeaza dpa.

Rușii se plang, luni, 28 februarie, pe rețelele de socializare, ca nu pot plati pentru a-și reinnoi abonamentele la Netflix și Spotify folosind anumite carduri.

Doi tineri din comuna argeseana Merisani, dintre care unul minor, au fost prinsi in flagrant de politisti cand furau sine de cale ferata, potrivit Agerpres.

Salvamontistii din Neamt intervin, miercuri dupa-amiaza, pentru recuperarea unor tineri din Iasi care au intrat pe traseul care urca de la Cascada Duruitoarea, desi este inchis, iar apoi s-au abatut de la poteca, aflandu-se intr-o zona cu zapada de peste un metru si risc de avalansa, conform news.ro.