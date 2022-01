Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de sase tineri au dat în judecata joi compania operatoare a centralei nucleare din Fukushima pentru a cere despagubiri, sustinând ca au facut cancer tiroidian din cauza expunerii la radiatii în urma dezastrului din 2011, informeaza Kyodo, potrivit Agerpres.Reclamantii sunt…

- Japonia si SUA i-au chemat vineri pe liderii de pe plan international sa viziteze Hiroshima si Nagasaki, orasele distruse de bombardamentele atomice americane din al doilea razboi mondial. Apelul celor doua guverne vizeaza sa impulsioneze eforturile de a elimina armele nucleare din lume, a consemnat…

- Partidul Verde European ar putea aduce Comisia Europeana in fata justitiei pentru propunerea sa de a considera sustenabile unele centrale nucleare si o parte dintre centralele electrice care utilizeaza gazele naturale drept combustibil, transmite marti dpa. ''In calitate de Verzi Europeni,…

- Trei reactoare vor fi oprite vineri, 31 decembrie 2021, urmand alte trei, un an mai tarziu. Noul guvern din Germania ratifica sfarșitul energiei nucleare, in ciuda opoziției. Discutata de zeci de ani și ratificata dupa dezastrul de la centrala Fukushima, in Japonia, din 2011, de legea atomica, eliminarea…

- Organizarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Tokyo, amanate din 2020 pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus, a costat Japonia mai putin decat se astepta, a anuntat, vineri, agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse informate, potrivit Agerpres. Economia a fost de cel putin…

- Japonia nu poate demara unilateral procesul de deversare in mare a apelor reziduale nucleare de la Fukushima inainte de a ajunge la unanimitate cu parțile interesate și instituțiile internaționale implicate, a afirmat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. Afirmația a fost…

- Sistemul feroviar din Japonia este cunoscut pentru punctualitatea sa deosebita, scrie BBC. Un mecanic de locomotiva din Japonia și-a dat in judecata angajatorul, dupa ce a fost amendat cu o suma mica pentru ca a cauzat o intarziere de un minut a trenului. Compania feroviara JR West l-a amendat pe mecanic…

- Coalitia aflata la putere in Japonia isi va pastra majoritatea in parlament, pierzand insa cateva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa inchiderea birourilor de vot in cadrul alegerilor legislative de duminica, transmit AFP si Kyodo.…