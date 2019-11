Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata. Cele sase tari considera ca este nevoie de un organism de supraveghere "central", pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al UE.



Initiativa a aparut dupa o serie de scandaluri legate de banci europene. Mai multe institutii de credit au fost inchise in Letonia, Malta si Cipru, pentru spalare…

Sursa articol: dcnews.ro

