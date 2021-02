Stiri pe aceeasi tema

- 600 de elevi și aproape 500 de angajați din invațamant, infectați COVID-19 600 de elevi și aproape 500 de angajați din învațamânt au fost confirmați la noi în țara ca fiind infectați cu coronavirus. Potrivit unui bilanț facut de Ministerul Educației, dupa o saptamâna…

- Ministerul Educației a anunțat ,miercuri care este situația epidemiologica in școli de la aproape o saptamana și jumatate de la reluarea cursurilor fața in fața. Astfel, pana in prezent 1.072 de elevi, profesori sau personaul auxiliar din invațamant au fost confirmați cu noul coronavirus. Astfel, conform…

- Pana in prezent la nivelul judetului nostru au fost imunizate 35.405 persoane (prima doza si rapel). Dintre acestea, 33.335 persoane cu vaccinul Pfizer BioNTech, 1870 persoane cu vaccinul Moderna si 200 persoane cu vaccinul AstraZeneca. Conform datelor centralizate astazi la nivelul județului Maramures…

- 17 elevi din Maramureș sunt infectați cu coronavirus, precizeaza marți CJSU Maramureș. De asemenea, au coronavirus și 22 de angajați din sistemul de invațamant. ”Conform datelor centralizate astazi la nivelul județului nostru situația se prezinta astfel: 17 copii/elevi infectați cu SARS-CoV-2, respectiv…

- Ministerul Educației a anunțat, vineri seara, ca in ultimele doua zile au fost 76 de cazuri confirmate cu Covid in unitațile de invațamant din țara, 46 fiind elevi și 30 – angajați in școli și gradinițe.

- Alti 46 de elevi si 30 de angajati din invatamant au fost confirmati cu coronavirus, joi si vineri, arata datele transmise de Ministerul Educatiei. In ultimele doua zile, 32 de clase au avut activitatea suspendata din acest motiv. Potrivit datelor comunicate, vineri seara, de Ministerul Educatiei,…

- Peste 110.000 de angajați din invațamant s-au programat pentru vaccinare – sunt pe primul loc intre lucratorii din domeniile esențiale, iar peste 18.000 s-au vaccinat deja – a anunțat ministrul educației. Sorin Cimpeanu i-a invitat pe toți cei care au intrebari legate de vaccinare sa urmareasca și conferința…

- Conform ultimelor date actualizate, la data de 4 decembrie, 27 instituții de invațamant general din țara activeaza la distanța din cauza carantinei ca și in cazul a 496 de clase. Numarul elevilor testați pozitiv cu Covid-19 este de 520, iar 13017 elevi au fost plasați in regim de autoizolare. 624 de…