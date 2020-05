Stiri pe aceeasi tema

- Alte șase decese asociate infecției cu noul coronavirus au fost comunicate vineri dimineața de Ministerul Sanatații, numarul total al sucevenilor rapuși de COVID-19 ajungand la 135.Straniu este ca ministerul de resort anunța aceste decese pe 1 mai, in condițiile in care toate s-au petrecut in ...

- Ucraina are in prezent 10.406 de cazuri confirmate de COVID-19, a anuntat joi dimineata ministrul sanatatii ucrainean Maksim Stepanov, potrivit Reuters.''Un numar de 10.406 de oameni s-au imbolnavit de COVID-19 de la inceputul pandemiei, printre care 717 copii si 2.663 membri ai personalului…

- Alte patru decese de Covid-19 au fost inregistrate in Republica Moldova. Este vorba despre doua femei și doi barbați din Chișinau, Orhei și Tiraspol. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații intr-un comunicat.

- De miercuri pana joi seara, pe teritoriul SUA s-au inregistrat 3.176 de decese provocate de COVID-19, reprezentand cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat pana acum la nivel global de la inceputul pandemiei. In aceasta perioada au fost raportate 26.971 de cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- Numarul persoanelor care au murit in spitalele din Regatul Unit dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus a ajuns la 18.100, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, inregistrand o crestere de 763 de decese in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters si AFP. Numarul de decese anuntat miercuri,…

- Noi decese confirmate de Ministerul Sanatații ca urmare a infectarii cu Covid-19. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident vascular hemoragic. Recoltat pentru COVID-19 in data de 06.04.2020. Rezultat…

- Ministerul Sanatatii de la Madrid a raportat totodata o crestere cu doar 3% a numarului zilnic de infectii, cel mai mic procent de la inceputul pandemiei de COVID-19. Ceki 605 morti anuntati vineri vin dupa ce joi se anuntasera 683 de decese, miercuri - 757, iar marti - 743. "Varful a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat sambata dimineata ca in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. De asemenea, potrivit autoritatilor, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare…