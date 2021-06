Şase soldaţi germani, vizaţi de o anchetă pentru conduită nepotrivită în timpul unei misiuni NATO în Lituania Armata germana a lansat doua proceduri pentru destituirea mai multor infanteristi pentru conduita nepotrivita in timpul unei misiuni NATO in Lituania, transmite luni DPA.



In total sase soldati germani nu mai au permisiunea de a-si indeplini atributiile in cadrul armatei, a confirmat un purtator de cuvant militar german. Cazurile implica acuzatii de discriminare pe baza de gen in dauna unei femei soldat si de incalcarea autodeterminarii sexuale.



In plus, soldatii respectivi sunt acuzati de declaratii antisemite si extremiste de dreapta.



Incidentele din Lituania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

