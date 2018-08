Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis saluta angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea si apararea europeana, reflectat in bugetul alocat Apararii, informeaza DEFENSE ROMANIA. Bugetul a fost probat recent de Congresul SUA prevede pentru securitate europeana alocari bugetare…

- Congresul SUA a aprobat rezolutia prin care exprima sprijinul pentru tarile Europei de Est si NATO. Statele Unite sustin integritatea teritoriala si suveranitatea politica a Moldovei, Ucrainei si Georgiei, precum si reafirma suportul pentru guvernarile alese democratic si oamenii din cele trei tari,…

- Președintele SUA, Donald Trump , și-a confirmat, luni, oficial, voința de a crea o a șasea ramura a forțelor armate americane, ”o forța spațiala”, care va fi independenta de aviația militara, dar care mai trebuie sa fie autorizata de Congres. Ordon prin prezenta Departamentului Apararii si Pentagonului…

- Congresul extraordinar al Partidului Miscarea Populara a inceput, sambata, la Palatul Parlamentului. In cadrul acestuia, PMP isi va desemna noua echipa de conducere, inclusiv un nou presedinte, dupa ce Traian Basescu si-a anuntat retragerea din fruntea formatiunii. Deputatul Eugen Tomac, in prezent…

- Intre 4 și 7 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui cel de-al XIX – lea Congres al Asociației Mondiale de Științe ale Educației. Tema este „Educația in era amplificarii inegalitaților: Provocari și polici, actori, practici”. Potrivit USV, la Congres și-au anunțat participarea cu…

- Romanca Simona Halep conduce in continuare in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) si in ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, date publicitatii luni. Halep (26 ani) a ajuns la 30 de saptamani ca lider mondial si se apropie de locul 12 intr-o ierarhie…

- Obezitatea poate scurta viața, insa persoanele obeze care sunt spitalizate pentru boli infecțioase, pneumonie sau septicemie au o șansa mai mare de a supraviețui decat cei care au o greutate normala, relateaza The Guardian. Așa-numitul „paradox al obezitații” a fost ilustrat de trei prezentari separate…

