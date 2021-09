Stiri pe aceeasi tema

- Șase romani stabiliți in Germania, care au incasat ilegal de la statul german alocații in valoare de 733.000 de euro, pentru creșterea unor copii care existau doar pe hartie, sunt judecați acum pentru evaziune fiscala și fals in acte, informeaza Observator.ro . Cinci barbați și o femeie de origine…

- Avertizare MAE pentru cetațenii romani ce calatoresc, tranziteaza sau se afla in Germania: O greva afecteaza traficul feroviar timp de cinci zile Avertizare MAE pentru cetațenii romani ce calatoresc, tranziteaza sau se afla in Germania: O greva afecteaza traficul feroviar timp de cinci zile Ministerul…

- Foarte mulți romani care lucreaza in strainatate nu cunosc faptul ca au dreptul sa primeasca alocații europene pentru copii. Sumele pe care statele UE le acorda parinților sunt de pana la 160 de euro. Procedura este simpla: trebuie sa depuna un formular la Agenția Naționala pentru Prestații Sociale.…

- Peste 20 de oameni au fost raniti intr-un presupus atac cu spray cu piper in orasul Karlsruhe din vestul Germaniei, despre care politia crede ca a fost consecinta faptului ca suspectul a fost deranjat de zgomotul pe care il faceau niste copii.

- O femeie in varsta de 48 de ani din localitatea nemteana Pangarati si un barbat in varsta de 47 de ani din Iasi au fost retinuti in baza unor mandate internationale de arestare, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu, a declarat, marti, ca cei doi erau condamnati…

- In seara zilei de vineri, in Nette a fost vazuta o duba, incarcata cu mobila deteriorata de furtuna. Duba a mers pe Bachstrasse in directia Altena si nu a mai putut fi gasita. Sambata dimineata, pe Rahmedestrasse a fost observata o alta duba. Un barbat a scotocit niste mormane de gunoi si, potrivit…

- Tragedie in aceasta dimineața in Maramureș, acolo unde un microbuz care transporta muncitori din Germania a cazut de la inalțimea de trei metri intr-o groapa. In mașina se aflau șoferul și alți patru pasageri cu varsta intre 18-36 de ani. Cum a avut loc accidentul Tragedia a avut loc pe un tronson de…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a trimis marti Germania inapoi la trecutul sau nazist, dupa introducerea de noi sanctiuni europene impotriva Belarusului care afecteaza mai ales importante surse de venit ale tarii, noteaza AFP. "Ceea ce nu ne asteptam este ca si Germania sa participe…