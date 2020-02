Stiri pe aceeasi tema

- Cei șase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess pe care au fost depistați peste 600 de pasageri infectați cu noul coronavirus au fost aduși in București cu o aeronava de tip C-27J Spartan, anunța Ministerul Apararii.O aeronava de tip C-27J Spartan aparținand Forțelor Aeriene Romane…

- Cetațenii români au fost aduși cu un avion militar, în condiții speciale. În urmatoarele doua saptamâni, ei vor fi izolați, ținuți în carantina într-un loc pe care autoritațile nu l-au dezvaluit. „Aeronava, configurata pentru misiuni de evacuare…

- Cei sase romani de pe nava Diamond Princess care au cerut sa fie repatriati au fost adusi in tara, sambata dimineata, cu o aeronava militara care a aterizat la Baza Aeriana 90. Ei vor ramane in carantina 14 zile, testele facute inainte de imbarcarea in avion la Tokyo fiind negative pentru infectia…

- Sase cetateni romani de pe vasul "Diamond Princess" vor fi repatriati sambata cu o aeronava a Ministerului Apararii Nationale, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Toti cei sase cetateni romani de pe vasul de croaziera care si-au exprimat dorinta de a reveni…

- Sase cetateni romani de pe vasul Diamond Princess vor fi repatriati sambata cu o aeronava a Ministerului Apararii Nationale, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe MAE transmis AGERPRES.Toti cei sase cetateni romani de pe vasul de croaziera care si au exprimat dorinta de a reveni…

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat 14 zile in carantina in Japonia, din cauza epidemiei cu noul coronavirus vor fi adusi, azi, in Italia cu un avion militar in care se afla 30 de italieni si alti cetateni europeni. Cei sase sunt doi turisti si patru membri ai echipajului.…

- Nava de croaziera Diamond Princess a fost bagata in carantina pe 4 februarie din cauza coronavirusului. Din pacate, doi romani aflati pe nava au fost depistati cu coronavirus, fiind transportati la un spital din Japonia.

- O aeronava italiana va asigura, in cursul zilei de joi, transferul unui grup de cetateni europeni care se afla pe vasul de croaziera ''Diamond Princess'' catre Uniunea Europeana, iar pana in prezent 6 romani - 2 pasageri si 4 membri ai echipajului - si-au exprimat dorinta de a reveni…