Șase români au speriat America. Au furat bani de la peste 600 de biserici. Prejudiciu de cel puțin 700.000 de dolari Patru romani stabiliți in Florida au fost arestați dupa ce au furat cecuri de donație din cutiile poștale de la peste 600 de biserici din SUA. Prejudiciul se ridica la peste 700.000 de dolari. Patru persoane au fost arestate și alte doua sunt cautate in ceea ce autoritațile numesc „Operațiunea sa nu furi”. Romanii sunt […] The post Șase romani au speriat America. Au furat bani de la peste 600 de biserici. Prejudiciu de cel puțin 700.000 de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

