- Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi dupa amiaza in Pasul Mestecaniș unde s-au ciocnit doua autoturisme in zona. Potrivit ISU Suceava, au fost implicate șase persoane, dintre care doua femei in varsta de 45 de ani, respectiv 66 de ani au fost preluate de echipajele sosite la fața locului…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Traficul rutier este blocat sambata dimineața pe DN 2A, in județul Ialomița, unde a avut loc un accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2A Urziceni-Slobozia, la ieșire din comuna…

- Doua persoane au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DE 581 in care au fost implicate trei autovehicule, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin…

- Doua mașini au fost implicate in aceasta seara intr-un accident produs pe strada 1 Mai din municipiul Radauți, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Doua persoane au primit ingrijiri medicale iar una a fost transportata la spital fiind in stare mai grava. Intervin pompierii militari,…

- Un autoturism s-a facut zob dupa ce s-a izbit intr-un stalp in municipiul Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, din accident au rezultat doua victime care au fost preluate de ambulanțe si transportate la spital.…

- Un bebelus de doar trei luni a ajuns in stare grava la spital dupa ce a baut lapte praf dizolvat cu apa si sare de lamaie. S-a intamplat noaptea trecuta in orasul Tighina din stanga Nistrului.

- Arestari masive, sambata, in Marea Britanie, dupa scenele șocante surprinse in aeroportul din Luton. Protagoniști au fost zeci de romani, care s-au batut cu salbaticie, sub ochii ingroziți ai pasagerilor.