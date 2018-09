Stiri pe aceeasi tema

- Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, masina in care se aflau patru persoane, intre care si doi copii, a lovit de un stalp, iar o femeie a ramas incarcerata. Pentru a o extrage, pompierii au avut nevoie aproximativ 10 minute. "In accident sunt implicate patru victime: doi…

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati…

- Accident grav, soldat cu cinci raniti, între care si doi copii, în aceasta dimineata, pe Drumul National (DN) 7, între Deva si Arad. Doua masini s-au izbit frontal, în urma unei depasiri neregulamentare.

- O femeie si trei copii cu vârste cuprinse între 8 si 10 ani au fost raniti duminica, dupa ce masina condusa de femeie s-a rasturnat într-o curba, pe drumul care leaga Constanta de localitatea Mihai Viteazu.

- Doi copii și o femeie aflata la volanul unui autoturism au fost raniți, dupa ce mașina a fost scapata de sub control și a intrat in coliziune cu un stalp pentru iluminat. Accidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18.00, in timp ce o femeie de 39 de ani din municipiul Suceava conducea ...