Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 53 de ani a suferit rani serioase dupa ce mașina cu care circula a fost implicata intr-un accident rutier care s-a produs pe raza comunei Satu Mare. O autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit, iar la fața locului au fost trimise autospeciala pentru descarcerare, doua ...

- Tragedie pe șosea in aceasta dimineața. Un accident foarte grav a avut loc in Lețcani, judeșul Iași, in jurul orei 06:00. In urma impactului devastator, pompierii au fost nevoiți sa activeze Planul Roșu de Intervenție. Cine este vinovat pentru producerea tragediei O noua zi, un nou accident, un nou…

- O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie. „In jurul orei 5,53,…

- Traficul rutier a fost restricționat, joi dimineața, la intrare in municipiul Buzau, din cauza unui accident in care a fost implicata o automacara. Doua persoane din București au fost ranite. Coliziunea s-a produs in intersectia Calea Eroilor cu șoseaua de centura, unde cei care patrund de pe varianta…

- Accident pe DN 1, in zona Porumbacu de Jos. Potrivit cercetarilor la fața locului, evenimnetul s-a pe fondul nepastrarii distanței de siguranța in mers, pentru a evita coliziunea cu un autoturism condus regulamentar in fața sa, pe direcția BV - SB, șoferul unui autoturism, (un barbat de 44 de ani din…

- Trei barbați au fost raniți intr-un accident rutier petrecut luni pe DJ 107 F Lunca Mureșului – Razboieni Cetate. O caruța a fost lovita de o autoutilitara ce circula in același sens. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 5.50, pe DJ 107 F, un barbat de 55 de ani, din Lunca Mureșului, in timp […] Citește…

- Doi minori de 15 ani au decedat, iar alte trei persoane cu varste intre 15 si 19 ani au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi intre localitatile Comlosu Mare si Comlosu Mic, din județul Timiș. Tragedia s-a produs din cauza excesului de viteza. Impactul mașinii…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Alba Iulia, pe șoseaua de centura: Trei raniți, dupa coliziunea unui autobuz cu o mașina Un accident rutier a avut loc joi, 20 august, in jurul orei 11:40, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, in accident au fost implicate un autobuz și…