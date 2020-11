Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi pregateste in aceste zile reintrarea in circuitul Ligii I de fotbal dupa pauza de saptamana trecuta. Vineri, formatia ieseana va primi vizita FC Arges, intr-o partida din etapa a XI-a a campionatului. In tentativa de a stopa seria de cinci esecuri consecutive din ultima perioada,…

- Universitatea Craiova a fost invinsa vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, de Chindia Targoviste, in etapa a 10-a din Ligii 1. GdS v-a ținut la curent cu evoluția scorului și cu declarațiile de dupa meci, iar acum va pune la dispoziție și o ampla galerie foto. Liga 1, etapa 10 Vineri, 6 noiembrie:…

- Fotbalistul echipei FC Arges, Andrei Tofan, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca el si colegii sai vor face totul pentru a castiga partida cu FC Voluntari, programata, vineri, in etapa a 9-a a Ligii I. "Starea de spirit in cadrul lotului este una buna. Venim dupa doua rezultate…

- FCSB este urmata la acest capitol de FC Viitorul (25,1 ani), Chindia Targoviste (25,7), Gaz Metan Medias (26,3), Universitatea Craiova (26,4), FC Botosani (27,2), Academica Clinceni (27,4), Astra Giurgiu (27,5), UTA Arad (27,5), FC Voluntari (27,6), FC Arges (28,0), Politehnica Iasi (28,1), Sepsi OSK…

- Politehnica Iasi va pleca in cursul serii de astazi spre Giurgiu, unde va juca sambata, in etapa a VIII-a a Ligii I de fotbal, cu formatia locala Astra. Gruparea ieseana, care va bifa azi ultimul antrenament dinaintea partidei, in Copou, va merge cu avionul pana la Bucuresti, unde va innopta. Maine…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…

- Dupa victoria obtinuta in runda inaugurala a Ligii I la fotbal, Politehnica Iasi pregateste partida din etapa a doua de la Botosani, care va avea loc duminica de la ora 15:30. Dupa meciul precedent, cu Chindia, antrenorul Daniel Pancu a avut o surpriza: a sosit in Copou, spasit ca de obicei, capriciosul…

- Politehnica Iasi a inceput cu dreptul sezonul 2020-2021 al Ligii I de fotbal. Duminica, Iasul a invins cu 1-0 pe Chindia Targoviste, in Copou, la debutul ca antrenor al lui Daniel Pancu. Dupa cum am precizat in cronica meciului, cheia succesului, aparut la capatul unui joc modest din punct de vedere…