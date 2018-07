Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu recent realizat de compania de cercetare IDC (* Perceptia si utilizarea Cloud Computing & Artificial Intelligence in Regiunea Adriatica), tehnologiile de Cloud computing sunt adoptate in mod constant in regiunea Europei de Sud-Est, companiile urmarind sa accelereze transformarea…

- Unul dintre cele mai populare branduri de haine din Europa și chiar din lume este cu siguranța H&M, scrie shtiu.ro. Nu mulți știu ca aceasta este o companie suedeza ce a fost inființata la puțina vreme dupa sfarșitul celui De-al Doilea Razboi Mondial. Totuși, de unde vin aceste inițiale?…

- Gruparea terorista ISIS a reușit, de-a lungul timpului, sa faca numeroase victime nevinovate, in diferite colțuri ale lumii, iar acum in vizorul acesteia s-ar afla nimeni alta decat familia regala din Marea Britanie.

- Jaguar Land Rover a raportat o scadere a profitului, dupa o crestere mai lenta a vanzarilor si o crestere a investitiilor in afaceri, relateaza BBC. Veniturile anuale brute au scazut la 1,5 miliarde de lire sterline de la 1,6 miliarde lire sterline fata de anul precedent, iar profitul…

- Occidentul trebuie sa transmita un mesaj clar elitei ruse ca nu poate beneficia de trai frumos in Europa și America, daca este beneficiara regimului lui Vladimir Putin, susține Marina Litvinenko, vaduva fostului spion Alexander Litvinenko, otravirii cu poloniu radioactiv in Marea Britanie. „Nu se pot…

- Anamaria Prodan a anunțat pe Facebook, in seara zilei de luni, 16 aprilie, ca mama sa a parasit aceasta lume. Ultima apariție in public a Ionelei Prodan este chiar in curtea spitalului, alaturi de fiicele sale. Ionela Prodan a murit , dupa ce s-a luptat o perioada lunga de timp cu o boala crunta. Se…