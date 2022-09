Șase proiecte vor împărți cele 3 milioane de lei din bugetul participativ oferit de CJ Timiș Dupa ce 13 proiecte au fost au fost supuse votului pentru beneficia de cele trei milioane de lei alocate de Consiliul Județean Timiș pentru programul de bugetare participativa, au fost selectate șase proiecte, care au intrunit cele mai multe voturi. Proiectul „Județul in miniatura – Parc tematic in Moșnița Noua”, care propune imbinarea progresului tehnologic […] Articolul Șase proiecte vor imparți cele 3 milioane de lei din bugetul participativ oferit de CJ Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

