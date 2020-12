Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Va informam ca in urma semnarii Conventiei cu Universitatea de Medicina si Farmacie “IULIU HATIEGANU”, Compania de Transport Public Cluj-Napoca elibereaza abonamente de transport gratuite si cu reducere pentru studenții, masteranzii și doctoranzii Universitatii de Medicina si…

- Vineri, 4 decembrie 2020, a avut loc, pe platforma Zoom, Conferința finala a proiectului „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate (STUD-UBc)” implementat de Universitatea „Vasile Alecsandri” (UBc) din Bacau. Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Institutionala…

- In cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” (UBc) din Bacau se deruleaza proiectul cu titlul: „Infrastructura moderna pentru activitați didactice și extracurriculare destinate studenților UBc (MOD-STUD), CNFIS-FDI-2020-0646”. Proiectul are ca beneficiari un numar de 40 studenți de la programele de studii…

- Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, a declarat, marti, in urma unei intalniri avute cu rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, candidat PSD la Senat, ca la nivelul judetului Bacau…

- Asociația Liga Studențeasca din Bacau organizeaza, in perioada 16-20 noiembrie, cel mai mare și cel mai spectaculos festival studențesc din Romania „Studențiada 2020”. Festivalul se vdesfașoara sub coordonarea Uniunii Naționale a Studenților din Romania, tema din acest an fiind „Educația pe primul loc”.…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin Centrul de relații internaționale, implementeaza proiectul – Consolidarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, beneficiind de finanțare din partea Consiliului Național Pentru Finanțarea…

- Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau va avea loc luni, 5 octombrie 2020, ora 10:00, online, pe site-ul Universitații și pe pagina de Facebook. Va fi transmis mesajul conducerii Universitații, Prefectului Județului Bacau și decanilor celor 5 facultați…

- Evenimentul a avut loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, pe Platforma on-line Microsoft Teams – Echipa POCU 108612 Organizare Evenimente, zilele trecute, mai exact pe 18 septembrie 2020. La eveniment au participat reprezentanti ai conducerii Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau…