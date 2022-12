Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a reface stocurile dupa ce au aprovizionat Ucraina, a declarat seful agentiei de aparare a blocului european, care avertizeaza ca Statele Unite s-ar putea sa nu fie intotdeauna capabile sa protejeze Europa de amenintari, relateaza Reuters.…

- Capitala Chișinau și mai multe raioane din Republica Moldova sunt afectate de o noua pana masiva de curent, dupa bombardamentele de la Kiev. Potrivit vicepremierului Andrei Spinu, motivul ar fi bombardamentele din Ucraina. ”Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- China este cel mai puternic aliat al Rusiei și un partener comercial important. In contextul invaziei declanșate in februarie, liderii occidentali vor sa obțina sprijinul Chinei pentru a influența acțiunile militare și politice ale Rusiei din Ucraina. Razboiul din Estul Europei este insa doar un element…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Opt persoane au fost reținute in urma atacului de la sfarșitul saptamanii trecute de pe podul din Crimeea, iar forțele de securitate ale Rusiei au numit o persoana de rang inalt din Ucraina drept principalul organizator, transmite agenția de știri de stat Tass, citata de The Guardian. „Serviciul Federal…

- In cazul unui atac cu o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei “raspunsul ar declanșa o riposta militara cu arme convenționale din partea statelor occidentale, pentru a pedepsi Rusia”, scrie Financial Times care citeaza cinci oficiali occidentali sub condiția anonimatului. Publicația noteaza ca in…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut ucrainenilor din teritoriile ocupate de ruși sa se ascunda de mobilizarea rusa in orice mod, indemnandu-i pe cei care nu pot face acest lucru sa „saboteze inamicul”. Reacția lui Zelensky vine dupa acțiunea Rusiei de vineri, de a lansa referendumurile…