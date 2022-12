Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat vineri, 16 decembrie, o decizie privind suspendarea, pe perioada starii de urgența, a licențelor de emisie pentru șase posturi de televiziune din R. Moldova. Este vorba despre posturile „Primul in Moldova”, „RTR Moldova”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „TV6”…

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- Un grup de producatori de energie electrica din surse regenerabile, eoliene și fotovoltaice, din Republica Moldova se plange ca in plina criza statul falimenteaza producatorii locali de energie regenerabila. Aceștia spun ca peste noapte au fost instituite reguli ce au pus in dificultate producatorii.…

- In perioada 21-22 noiembrie, o delegația a Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Parlamentului Republicii Croația se va afla intr-o vizita la Chișinau. Parlamentarii croați vor avea intrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu deputații din Comisia politica externa și integrare europeana…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a adoptat marți mai multe masuri de raționalizare a energiei, a anunțat pe Facebook vicepremierul Andrei Spanu. Astfel, in cladirile publice se va asigura o temperatura de 19 grade, iar iluminatul decorativ va fi oprit, anunța Mediafax.…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Despre aceasta a anunțat prim-ministra Natalia Gavrilița in ședința de miercuri a Guvernului. Noua perioada a starii de urgența in Republica Moldova ar urma sa intre in vigoare din…

- Prezent la eveniment, fondatorul companiei, Vaja Jhashi, a vorbit despre situația economica din Republica Moldova și din regiune dupa 24 februarie, 2022.Vaja Jhashi a relatat despre provocarile pe care le-a infruntat Trans-Oil Group, ca urmare a crizei economice și razboiului ruso-ucrainean. In acest…

- Prezent la eveniment, fondatorul companiei, Vaja Jhashi, a vorbit despre situația economica din Republica Moldova și din regiune dupa 24 februarie, 2022.Vaja Jhashi a relatat despre provocarile pe care le-a infruntat Trans-Oil Group, ca urmare a crizei economice și razboiului ruso-ucrainean. In acest…