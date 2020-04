Șase ponturi pentru pariurile pe eSports din Counter - Strike, League of Legends și DOTA2 Patru dintre cele opt ponturi oferite ieri au fost corecte, doua dintre ele avand cote de 2.00 și 2.10, iar celelalte doua, cote egale, 1.87. Pentru azi am pregatit alte șase pronosticuri pentru partidele de eSports de Counter - Strike, League of Legends și DOTA2. Iata care sunt ponturile pe care le-am selectat pentru azi de pe urma discuțiilor dintre pasionații acestor jocuri. Counter - StrikeOra 19.25: Astralis - mousesports Pont: 1 cu handicap (-1.5), cota 2. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum v-am obișnuit, continuam seria pronosticurilor pentru jocurile de eSports. Pentru azi am ales opt partide din Counter - Strike, League of Legends și DOTA2. Meciurile de eSports sunt urmarite cu mare interes pe siteurile de specialitate și, de asemenea, sunt comentate pe forumurile online. Iata…

- Pariurile de luni au adus din nou profit, la fel cum s-a intamplat și cu cele de saptamana trecuta! Din cele 21 de ponturi din eSports propuse, 13 au fost caștigatoare, iar media cotelor a fost puțin peste 2.00. Iata care au fost variantele propuse ieri: Astralis - fnatic » Pont: Peste 2.5 harți, cota…

- Liga profesionista de Counter-Strike a ajuns la sezonul cu numarul 11, iar pariorii au miercuri, de la ora 18:00, ocazia de a miza pe intalnirea dintre G2 Esports și Virtus.pro. G2 Esports e una din cele mai bune echipe din istoria competiției, in vreme ce Virtus.pro a stralucit mai degraba la Dota…

- League of Legends este un joc online creat de Riot Games, incadrat in categoria jocurilor de tip MOBA (multiplayer online battle arena) si care a fost lansat in octombrie 2009. Este un joc de echipa, principalul scop fiind acela de a distruge Nexusul (baza) echipei inamice. O echipa este formata din…

- All Stars este o competiție internaționala de 1 versus 1, care reunește cei mai buni jucatori profesioniști alaturi de cele mai mari personalitați ale League of Legends, foști jucatori sau membri ai Riot Games. Evenimentul in sine se desfașoara pe trei zile, avand drept scop desemnarea celui mai bun…

- Carantina impusa de epidemia de coronavirus in China - și mai ales in Wuhan, orașul in care a aparut virusul - a dus la o creștere a numarului de jocuri video descarcate de pe platformele online ale dezvoltatorilor, noteaza CNN.In condițiile in care in China sunt pierderi masive pe toate palierele,…

- Digital Crusade, cea mai vasta rețea de evenimente de esports din Romania, anunța, in perioada martie - aprilie 2020, un nou turneu național de League of Legends (LoL), cu calificari in patru orașe:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O fata de 17 ani iși combina aspirațiile ca model, ajungand sa concureze in concursuri de frumusețe pentru liceeni, cu pasiunea pentru jocuri video. A inceput sa joace League of Legends ca o modalitate de a se distra alaturi de...