- Procurori si ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) fac, miercuri, cinci perchezitii in judetul Bacau, inclusiv la sediul Politiei Darmanesti, intr-un dosar de luare de mita in care sase politisti sunt suspectati ca solicitau sume intre 400 si 500 de lei de la soferii opriti in trafic, pentru…

- Șase agenți din Poliția Bacau sunt banuiți de luare de mita. Practic, opreau zilnic șoferi și cereau mita intre 400 și 500 de lei pentru a nu-i amenda. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau și polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție fac cercetari intr-o cauza…

- Acțiunea de la inceputul acestei saptamani a procurorilor de la DIICOT – Biroul Teritorial Neamț, care a constat in 39 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Neamț, Iași, Suceava și Vaslui, s-a soldat, in instanța, cu emiterea a șase mandate de arestare, alte trei mandate de arest la ...

- Procurorii DIICOT Neamt au dispus retinerea a 12 persoane acuzate ca faceau parte dintr-o retea de contrabanda de tigari, in urma perchezitiilor efectuate luni in judetele Neamt, Iasi, Suceava si Vaslui. Dintre acestea, opt sunt din judetul Neamt si patru sunt din judetul Suceava, a declarat, marti,…

- In data de 23 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1212 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In București sunt avizate de DSP 248 de paturi de ATI pentru pacienții…

- Ajutor pentru ALBA și alte județe afectate de inundații: Guvernul aloca peste 377 de milioane de lei. Cițu e darnic inainte de alegerile din PNL Ajutor pentru ALBA și alte județe afectate de inundații: Guvernul aloca peste 377 de milioane de lei. Cițu e darnic inainte de alegerile din PNL Guvernul Romaniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, valabila pana joi dimineata, transmite Agerpres . In intervalul 25 august, ora 10.00 – 26 august, ora 10.00, in Transilvania, Moldova si, local,…

- Un numar de 1.267 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 190 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Pe teritoriul Romaniei, 3.631 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…