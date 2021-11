Șase polițiști din localitatea Darmanești, din județul Bacau, sunt anchetați de procurori pentru ca ar fi luat șpaga de la șoferi ca sa nu ii sancționeze. Potrivit DGA, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, impreuna cu politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie, fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea, in cursul […] The post Sase politisti din Bacau, acuzați ca luau zilnic șpaga de la șoferii opriți in trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .