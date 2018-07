Şase persoane şi-au pierdut viaţa în Montreal de la debutul valului de căldură (CBC News) Sase persoane si-au pierdut viata in Montreal de la debutul valului de caldura, autoritatile municipale fiind nevoite sa activeze planul de urgenta, a relatat marti postul de televiziune canadian CBC News, potrivit Reuters. Regiunile din centrul si estul Canadei se confrunta, de mai multe zile, cu temperaturi ridicate si umiditate, iar autoritatile din domeniul sanatatii au ridicat nivelul de raspuns in Montreal de la ''alerta'' la ''interventie'' dupa cresterea numarului de apeluri catre ambulante si liniile de informare in legatura cu probleme provocate de temperaturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

