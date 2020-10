Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost retinute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru trafic si detinere de droguri, in urma a 11 perchezitii facute de politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, in judetele Mehedinti si Dolj, informeaza News.ro.Potrivit unui comunicat…

- Șase persoane, banuite de trafic și deținere de droguri, au fost reținute pentru 24 de ore, in urma investigațiilor efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizata și procurorii D.I.I.C.O.T. din Mehedinți. Astfel, la data de 30 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a…

- Doua persoane au fost retinute de procurori intr-un dosar de trafic de minori, fiind acuzate ca foloseau doua adolescente pentru prostitutie, in acest caz fiind efectuate trei perchezitii domiciliare. ‘La data de 29 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, sub coordonarea…

- Ieri, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sprijiniți de Brigada de Operațiuni Speciale Alba-Iulia si Brigada de Operațiuni Speciale Targu-Mureș, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – S.T. Cluj-Napoca au efectuat 39 de percheziții domiciliare pe raza…

- Ziarul Unirea FOTO| PERCHEZIȚII in Cluj și Hunedoara, la persoane banuite de trafic cu droguri. La acțiune au participat și polițiștii de la Brigada de Operațiuni Speciale Alba Iulia 39 de PERCHEZIȚII au avut loc in județele Cluj și Hunedoara, la persoane banuite de trafic cu droguri. La acțiune au…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sprijiniți de Brigada de Operațiuni Speciale Alba-Iulia si Brigada de Operațiuni Speciale Targu-Mureș, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – S.T. Cluj-Napoca au efectuat miercuri, 23 septembrie, 39 de percheziții…

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile si alte doua persoane sunt cercetate sub control judiciar, printr-o decizie a Tribunalului Giurgiu emisa vineri, in urma perchezitiilor domiciliare la persoane care comercializau droguri de mare risc, cannabis si heroina."Politistii…