- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, in cursul aceste nopți, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe DN 1, pe raza localitații Lancram. In urma accidentului o persoana a ramas incarcerata iar alte trei au fost ranite. „Secția de pompieri Sebeș intervine…

- Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier produs pe DN 7, circulatia intre Pitesti si Ramnicu Valcea fiind blocata. Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, accidentul s-a produs in zona localitatii Moraresti. "Politistii Serviciului…

- Doi adulți și un copil au fost raniți in urma unui accident produs in urma cu puțin timp in comuna Adancata. In accident au fost implicate doua autoturisme. Trei persoane, doi adulți și un minor, sunt evaluate de cadrele medicale și paramedicale. Cele trei persoane implicate in accident au fost transportate…

- Sase persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua dintre victime au ramas incarcerate in autoturism. Toti cei sase raniti au fost preluati de catre echipajele medicale si dusi la spital, informeaza news.ro.

- Doua masini au fost grav avariate, iar patru persoane au ajuns la spital, dupa un accident violent produs pe pasajul Basarab din Capitala noaptea trecuta, informeaza StirileProtv.Autoturismele s-au izbit, dupa ce soferul uneia dintre masini i-ar fi taiat calea celuilalt. In urma impactului, o masina…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din localitatea Harsova, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea doua autoturisme au fost implicate.Din primele informatii trei persoane au fost ranite, dintre care o victima este incarcerata.Conform SAJ Constanta la fata locului intervin echipaje SMURD…

- Forțele de intervenție din cadrul ISU Timiș au fost mobilizate marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, sa intervina la locul unui accident in lanț produs pe centura din nordul Timișoarei, in zona localitații Giarmata Vii. In accident au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, in care se aflau…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in apropierea localitații Copaceni. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SAJ și un echipaj SMURD. Conform IPJ Cluj, din primele date s-a stabilit…