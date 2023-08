Șase persoane luate de ape pe un râu din vestul țării, inclusiv copii. O femeie a murit In aceasta dupa amiaza, printr-un apel la numarul unic de urgența 112, a fost anunțat faptul ca mai multe persoane care se aflau la scaldat in raul Strei, pe raza localitații Strei, nu au mai putut ieși din apa din cauza curenților puternici. „La locul solicitarii, ISU Hunedoara a trimis de urgența, doua autospeciale de […] Articolul Șase persoane luate de ape pe un rau din vestul țarii, inclusiv copii. O femeie a murit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

