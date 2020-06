Şase persoane, inculpate pentru furtul unei picturi atribuite lui Banksy la Bataclan, în 2019 Sase persoane, suspectate ca ar fi furat în 2019 de la sala de spectacole Bataclan o pictura atribuita lui Banksy si care a fost gasita recent în Italia, au fost inculpate vineri si plasate în arest preventiv, au informat sâmbata surse judiciare si politienesti, potrivit AFP, citata de Agerpres.



Cele sase persoane au fost arestate marti în mai multe departamente din sudul, centrul si estul Frantei, a precizat o sursa din cadrul politiei.



Doua dintre ele au fost acuzate de furt în banda organizata, iar celelalte patru pentru ascunderea unui furt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

